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Park halindeyken freni boşalan tır şarampole devrildi

HATAY - Hatay'da park halindeyken freni boşalan tır şarampole devrildi. Kazada tırdan yola nar döküldü.

Kaza, İskenderun- Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 31 ADM 279 plakalı Mercedes-Benz marka tır, park halindeyken freninin boşalmasıyla hareket etti ve şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolda önlem alarak olayla ilgili incelemelerde bulundu. Kazada, tır şoförünün araç içerisinde olmamasından dolayı yara almazken tonlarca nar yola döküldü.