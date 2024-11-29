Freni Patlayan Kamyon 17 Koyunu Ezdi

Amasya'da freni patlayan kamyon daldığı sürüdeki 17 koyunu telef etti
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde freni patlayan kamyon koyun sürüsüne daldı, ezilen 17 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüzbeyi köyü civarında seyir halinde olan bir kamyon freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. O sırada yolda ilerleyen sürüye çarpan kamyon, önüne kattığı koyunları ezdi. Sürüdeki 17 koyun telef oldu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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