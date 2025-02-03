Freni patlayan hafriyat kamyonunun halk otobüsüne çarptığı anlar kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta reni patlayan hafriyat kamyonu önce halk otobüsüne daha sonra alanda bulunan iş yerine çarptı. Kamyonun halk otobüsüne çarptığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesinde meydana geldi. Kum taşıyan 46 NV 396 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu önce 46 H 0239 plakalı halk otobüsüne daha sonra ise caddedeki dükkanlara çarparak devrildi.
Meydana gelen kaza, halk otobüsünün araç içi kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyonun yokuş çıktığı esnada bir anda freninin patladığı manevralar yaparak durmaya çalıştığı görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Freni Patlayan Kamyonun Kazası Kamerada - Son Dakika
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