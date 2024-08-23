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Freni patlayan TOFAŞ otomobil önce bariyere ardından önündeki otomobile çarptı: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'da seyir halindeki otomobilin freni patlayınca önce bariyere ardından önündeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza 15.45 sıralarında Burdur- Isparta karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi NATO çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametine seyir halinde olan Emre A. idaresindeki 15 ACJ 280 plakalı TOFAŞ marka otomobil kavşağa yaklaştığı esnada yavaşlamak için frene bastığında frenin tutmadığını fark edip el frenini çekince bariyere çarptı. Daha sonra savrulan otomobil önündeki Osman A. Ö. idaresindeki 15 AL 536 plakalı otomobile çarptı. Kaza'da otomobilde yolcu olarak bulunan Abdi A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.