Freni Patlayan Vinç Uçuruma Yuvarlandı

Hatay'da freni patlayan vinç, iki aracı biçerek uçuruma yuvarlandı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanı içerisinde freni patlayan vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki hafriyat kamyonuna ve hafif ticari araca çarparak uçuruma yuvarlandı. Vinçte sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vincin iki aracı biçtiği ve uçuruma uçtuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Anbean kameraya yansıyan feci kazada park halindeki araçlarda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY