Friends dizisinin yıldızı Teri Garr hayatını kaybetti

"Tootsie" ve "Young Frankenstein" filmlerinin yıldızı Teri Garr hayatını kaybetti. 79 yaşındaki oyuncu, Friends dizisinde Lisa Kudrow'un canlandırdığı "Phoebe" karakterinin annesini canlandırıyordu.
AP'nin haberine göre, usta oyuncu MS hastalığıyla mücadele ediyordu. 2022 yılında MS teşhisinden bahseden oyuncu "Bu konuda çok fazla bilgi yok. Ve birçok insan bunun o kadar da kötü olmadığını bilmiyor. Yani, hayatıma devam ediyorum" demişti.
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