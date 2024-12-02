Fuhşa teşvik suçlusu kadın yakalandı

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Kayseri'de 'fuhşa teşvik ve yer temin etmek' suçundan hakkında hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hakkında 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.A. (36) isimli kadın düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ