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Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti - Son Dakika
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Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in oluşturduğu cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına Türk kadının da dahil olduğu ortaya çıktı. Türk kadın, Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell tarafından tecavüze uğradığını ve çıplak görüntülerinin çekildiğini ifade etti.

09.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:49
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in oluşturduğu reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ağı deşifre olmayı sürdürüyor. İş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin kasetlerinin bulunduğu ifade edilirken adaya gidenler arasında bir Türk kadının da olduğu ortaya çıktı.

Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti

"SAÇLARINI KESMEK İÇİN GİTTİM, TECAVÜZ ETTİ"

Epstein ile 2006-2007'de patronunun evinde tanıştığını belirten Türk kadın, o dönem 26 yaşında olduğunu ve kuaförlük yaptığını belirterek "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Epstein, suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti. Pasaportuma el koydu" dedi.

Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti

"TİMSAHLARA YEM EDİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

8 yaşındaki oğlunun gözleri önünde de tecavüze uğradığını ifade eden Türk kadın, "Maxwell polise gitmem halinde benim timsahlara yem edileceğimi söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" ifadelerine yer verdi.

Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti

HAMİLELİK ÇİFTLİĞİ KURACAKTI

Epstein'ın 'köle' olarak tuttuğu, tecavüz ettiği ve bedenlerini sattığı çocuk yaştaki kızları da yanına alarak pek çok ülkeye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Epstein'ın 'hamilelik çiftliği kurmak' gibi sapkın önerilerinin olduğu da dava sürecinde gün yüzüne çıkmıştı. Epstein'e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise Temmuz 2020'de gözaltına alınmıştı.

Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
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Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti - Son Dakika


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