Fukui'de Şiddetli Yağışlar: 400 Bin Kişiye Uyarı - Son Dakika
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Fukui'de Şiddetli Yağışlar: 400 Bin Kişiye Uyarı

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Japonya'nın Fukui eyaletinde rekor yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı, 400 bin kişiye uyarı yapıldı.

Japonya'nın Fukui eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına yol açarken, yaklaşık 400 bin kişiye güvenlik uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Fukui eyaleti şiddetli yağışlara teslim oldu. Eyaletin bazı kesimleri bu sabaha kadar olan 24 saatlik sürede 300 milimetrenin üzerinde rekor düzeyde yağış aldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Fukui, Ono ve Katsuyama şehirleri için en yüksek risk durumunu ifade eden "5. Seviye Şiddetli Yağış Uyarısı" yayınladı. Ayrıca yaklaşık 400 bin kişiye güvenlik uyarısı yapıldı. Şiddetli yağışlar Fukui eyaletinde hayatı da olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınları meydana geldi. Oluşan maddi hasar karayolu ve demiryolu ulaşımında aksamalara yol açtı. JMA, bölgedeki şiddetli yağışların Pazartesi öğle saatlerine dek etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne neden olmuştu

Japonya'nın farklı kesimlerinde son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar geniş çaplı hasara yol açmıştı. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 4 bin yapı yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı. Perşembe günü ise ülkenin Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Sel baskınları ve toprak kaymaları birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Japonya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fukui'de Şiddetli Yağışlar: 400 Bin Kişiye Uyarı - Son Dakika

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