Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında

Furkan Vakfı\'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Furkan Vakfı'na yapılan operasyonda Alparslan ve Semra Kuytul gözaltına alındı.

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor Ünlü çiftin keyfine diyecek yok Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti En yakınını vurdu Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Seda Sayan’ın tercihi şaşırttı Bakın ne kullanıyor Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor
Odaya aldılar Galatasaray’dan Torreira için kritik hamle Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle
Simge sahnede çiçek açtı Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

07:25
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an Gözaltında zafer işareti yaptı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı
06:59
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
00:20
Celal Şengör’den Edremit Kitap Fuarı’nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer’e müdahale
Celal Şengör'den Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer'e müdahale
23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 07:52:44. #7.13#
SON DAKİKA: Furkan Vakfı'na Operasyon: Kuytul Çifti Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.