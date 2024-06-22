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Futbolcu Batıhan Gebecioğlu Antalya'da trafik kazasında yaralandı

ANTALYA - Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün park halindeki belediye otobüsüne çarpması sonucu otomobili kullanan Kastamonuspor futbolcusu Batıhan Gebecioğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gebecioğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza; Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bu yıl TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Kastamonuspor futbolcusu Batıhan Gebecioğlu'nun kullandığı 07 BIF 18 plakalı BMW marka otomobil

sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yolun karşı tarafındaki otobüs durağında park halinde bulunan 07 AU 0165 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü futbolcu Batıhan Gebecioğlu yaralandı. Gebecioğlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye otobüsü sahibi Kamil Tırak, aracın park halinde olduğunu belirterek, " Karşı taraftan gelen sürücü aracımıza çarpmış. Üzücü bir durum, kendisi hastanede, umarım bir şeyi yoktur. Hasarın önemi yok, kişiye bir şey olmasın." dedi.