'Futbolda Şike-Bahis' soruşturmasında 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "Futbolda Bahis-Şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mert Hakan Yandaş hakkında 17 yıl 10 aya kadar, Metehan Baltacı hakkında ise 10 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "Futbolda Bahis-Şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında ayrı ayrı düzenlenen iddianameler inceleme yapılmak üzere görevli mahkemelere gönderildi. Öte yandan hakkında iddianame hazırlanan isimlerin Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ile Fatih Karagümrük'ten Kerem Yusuf Sirkeci, Pendik spor'dan Emircan Çiçek, Amedspor'dan Bartu Kaya, Göztepespor'dan İzzet Furkan Malak, Sakaryaspor'dan Yunus Emre Tekoğul, Vanspor'dan Faruk Can Genç, Manisaspor'dan Kadir Kaan Yurdakul, Boluspor'dan Orkun Özdemir, Konyaspor'dan Alassane Ndao, Sakaryaspor'dan Abdurrahman Bayram, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan Bahattin Berke Demircan, Tirespor'dan Doğukan Çınar, Niğde Belediyespor'dan Eyüp Can Temiz ve diğer futbolcular Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci, TFF yetkilisi Buğra Cem İmamoğlulları ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen olduğu öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş hakkında düzenlenen iddianamede, elektronik tabanlı Misli ve Nesine isimli bahis sitelerinde üyelik kaydının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Yandaş'ın 2019 yılından itibaren Ersen Dikmen üzerinden bahis kuponları yaptığının belirlendiğine de yer verildi. İddianamede Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen ile yoğun irtibat ve para transferinin bulunduğu, bahis kuponu yapmak istediğinde MASAK raporundaki tespitlere göre Dikmen'e para transferi yaptığı, Dikmen'in ise hesabına gelen paraları çok kısa süre içerisinde elektronik tabanlı bahis sitelerine aktardığı açıklandı. Şüphelilerin adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde ise aktarılan paralara ilişkin dekont ve resimler bulunduğu, bahis kuponları yaptıklarına dair görüşmelerin tespit edildiği, bu görüşmelerde şüpheli Ersen'in şüpheli Mert Hakan adına kupon yaptığına dair görüşmeler olduğu gibi ortak kupon yapıldığına dair görüşmelerin de bulunduğu iddianamede kaydedildi. Şüphelilerin birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığına yer verilen iddianamede, atılı suçu birlikte planlayıp icra ettiklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Yandaş ile Dikmen hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ile 'şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianamede ise Nesine isimli şans oyunu sitesinde üyelik kaydının olduğu, TFF tarafından organize edilen 19 Mart 2021 tarihinde Galatasaray-Rizespor erkek futbol takımına toplam gol 2,5 üst şeklinde bahis yaptığına yer verildi. Şüphelinin bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı, ancak bahis oynanan kuponu kendi müsabakası haricinde farklı müsabakalar veya spor dallarına ilişkin bahislerin de olması sebebi ile sonuç olarak kaybettiğinin anlaşıldığı iddianamede açıklandı. Şüphelinin 17 Nisan 2021 tarihinde Göztepe-Galatasaray erkek futbol müsabakasına toplam gol 2,5 üst şeklinde bahis yaptığı, bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı, ancak bahis oynanan kuponu kendi müsabakası haricinde farklı müsabakalar veya spor dallarına ilişkin bahislerin de olması sebebi ile sonuç olarak kaybettiğinin anlaşıldığına da iddianamede yer verildi. Baltacı'nın 2021 yılına ait Whatsapp mesajında vevobahis isimli yasadışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa' Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajların da tespitine iddianamede yer verildi. Baltacı hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

İddianamede diğer şüpheliler hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamelerin görevli mahkemeler tarafından kabul edilmesiyle şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL