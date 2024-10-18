Gabonlu Öğrencinin Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gabonlu Öğrencinin Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler

Gabonlu Öğrencinin Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler

Karabük'te Gabonlu Dina'nın ölümü davasında tanıklar dinlendi, duruşma 29 Kasım 2024'e ertelendi.

18.10.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölü bulunmasına ilişkin beşinci duruşmada eski şüpheliler tanık olarak dinlendi.

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın beşinci duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Soruşturma aşamasında şüpheli olarak gözaltına alınan ve hakkında takipsizlik kararı verilen Yunus Y. ve Samet Ç. duruşmada tanık olarak dinlendi. Dina'yı ilk ve son kez PTT'ye geldiğinde gördüğünü belirten Yunus Y., olay tarihinde geçici olarak sevk elemanı olarak çalıştığını ifade etti.

"İletişim kurmalarına yardımcı olmaya çalıştım"

Olay günü, temizlik görevlisi olarak çalışan İsmail Ç.'nin PTT'ye gelen yabancı kızın Türkçe bilmediğini, dil konusunda yardımcı olup olamayacağımı sorduğunu ifade eden tanık, "Daha sonrasında öğrendiğim kadarıyla kızın göndermiş olduğu kargonun yanlış adrese teslim edildiğini gördüm. Kızın İngilizcesi yoktu. Maktulün ağabeyi olarak tanıtılan kişi ve İsmail'in iletişim kurmasına yardımcı olmaya çalıştım. Maktulü ilk ve son kez orada gördüm. Sonrasında bir görüşmem olmadı. Ben ağabeyi olarak bildiğim kişiyle konuşuyordum, o kişi maktule anlatıyordu. Ondan sonra İsmail'in maktule müşteri hizmetlerini araması için yönlendirmede bulunduğunu hatırlıyorum. Maktul ve yanındaki şahıs daha sonra ayrıldılar" dedi.

"Dina'nın öldüğünü İsmail'den öğrendim, telaşlıydı"

"Maktulün bende telefon numarası yoktur" diyen Yunus Y., "Maktulün hayatını kaybettiğini, İsmail'den öğrendim. İsmail' in telaşlı bir hali vardı. Kendisine yapmış olduğumuz görüşmenin kameralar önünde gerçekleştiğini ve rahat olmasını söyledim. Bildiklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Dina'nın evinin fotoğraflarını çektiği belirlenen tanık Samet Ç. ise, maktulün kendisinden PTT işlemleri için yardım istediğini söyledi.

Telefon numarasını Dina'nın kendisinin verdiğini aktaran Samet Ç., maktule ait fotoğrafların telefonda bulunmasına ilişkin sorulan soruyu da "Benim telefonumda Dina'ya ait fotoğraf yoktu" diyerek cevapladı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Dursun A. suçsuz olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 29 Kasım 2024 tarihine erteledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Filyos Çayı, Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Gabon, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gabonlu Öğrencinin Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gabonlu Öğrencinin Ölümü Davasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.