Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili dava devam ediyor

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Karabük'te ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga, kızının bodrum katında tutulduğunu belirterek, "Orada saç kalıntılarının olduğunu biliyoruz" dedi.

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Kızı Dina için adalet isteyen anne Jessica Santda Makemba Panga "Benim istediğim şey adaletin yerini bulması. Kızımın koşarak çıktığı apartmanın bodrumundaki saç tellerinden haberdarız. Dina'yı kaybetmek çok acı. Dina için tüm delillerin araştırılıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Baba Guy Serge Ibouanga ise kızının Türkiye'ye sadece okumak için geldiğini belirterek, "Dina, Allah'ın bize verdiği tek çocuktu. 17 yaşına gelen kızımızın anca naaşını almaya gelebiliyoruz. Bizim tek isteğimiz gerçeklere kavuşmak. Dina hiçbir şey yapmadı, suçu yoktu" ifadelerini kullandı.

Ibouanga, Dina'nın apartmanın bodrum katında tutulduğuna dair kanıtların olduğunu aktararak, "Orada saç kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Türkiye büyük bir ülke, Bunun araştırılmaması anlaşılır gibi birşey değil. Dina geri gelmeyecek ama adaletin yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Dursun A. hiçbir ifadesinde çelişkili konuşmadığını, Dina'yı yardım etmek için aracına aldığını ve suçsuz olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 18 Ekim 2024 tarihine erteledi. - KARABÜK