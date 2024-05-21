Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza

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Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarın üzerine otomobil süren sürücüyü tespit eden polis ekipleri, sürücünün ehliyetine el koyup para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazar gecesi Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası sonrası 18 Mart Caddesi üzerinde yaşandı. H.İ.K. isimli sürücü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Akan trafikte içerisinde makas atarak ilerleyen sürücü, otomobili Galatasaray forması giyen taraftarların üzerine sürdü. O anların cep telefonuyla kaydedildiği görüntülerde, taraftarların ezilmekten son anda kurtuldukları gözlendi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 2 ay el koyup otomobili de trafikten men eden ekipler, 39 bin 362 Türk Lirası ceza kesti. - ŞANLIURFA