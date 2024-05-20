Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. Ayrıca, toplam 35 seyirci hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, olayları incelemek için çalışmalara başladı ve güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.

20.05.2024 13:31
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Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin öncesi ve sonrasında yaşanan olayların yankıları sürerken, 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı, toplam 35 seyirci hakkında adli işlem yapıldı.

Dün müsabaka sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Derbide sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltı alınırken, 4 sarı-lacivertli taraftar hakkında ise otobüslerin camlarını kırmak ve taşkınlık yapmak suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi. Üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım taraftarlarından 16'sı hakkında ise "6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 11'i hakkında ise küfürlü tezahürat nedeniyle işlem yapıldığı aktarıldı.

Derbi maçındaki olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve işlem gören toplam 35 kişi hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, polisin çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı - Son Dakika
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