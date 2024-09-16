Gallant: Çözüm Askeri Harekat

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan Hizbulahı ile yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenleri evlerine geri döndürmenin tek yolunun askeri harekat olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos Hochstein ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Gallant, Hizbullah'ın Hamas'a 'bağlanmaya' devam etmesi ve çatışmayı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle bir anlaşma ihtimalinin tükenmekte olduğunu vurguladı. Gallant, İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolunun askeri harekat olacağını belirtti" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV