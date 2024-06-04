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Garajda alev alan araç kullanılamaz hale geldi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde garajda park halinde bulunan araç alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde meydana geldi. Emin Altun isimli vatandaşa ait 33 VDU 59 plakalı hafif ticari araç, park halinde bulunduğu garajda bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.