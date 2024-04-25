Gayrettepe'de Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs cezalandırıldı - Son Dakika
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Gayrettepe'de Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs cezalandırıldı

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Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs, 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Duruşmada sanık, hakaret etmediğini savunsa da mahkeme heyeti suçu sabit görerek cezayı verdi.

25.04.2024 15:47
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İstanbul Gayrettepe'de cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, A.B.'yi "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Gayrettepe'deki bir camide 10 Kasım 2023 günü Mustafa Kemal Atatürk'e ve Atatürk için dua eden imama hakaret eden A.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

"PUŞT KELİMESİNİ GÜVENİLMEZ MANASINDA KULLANDIM"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen A.B., "Attığım birkaç tweet ekran görüntüsü alınmış ama bunların atıldığına dair bir kanıt yok. Hakkımda atmadığım bir çok tweet var. 'Sinkaf ederim' tweeti atmadığımı belirtmek istiyorum. Puşt kelimesini hakaret etmek amacıyla değil, güvenilmez manasında kullanmıştım. Ceza alacağım bir husus görmüyorum. Video çektim. İslamiyet'e göre inançsız ölen bir kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"DAHA FAZLA NE CEZA VERİLEBİLİR BİLMİYORUM"

Son sözü sorulan şahıs, "2 ay cezaevinde tek başıma kaldım. Bu eylemim için yeterince ceza aldığımı düşünmekteyim. Daha fazla ne ceza verilebilir bilmiyorum. Beratımı talep ediyorum" dedi.

Gayrettepe\'de Atatürk\'e ve imama hakaret eden şahıs cezalandırıldı
Kaynak: İHA

Gayrettepe, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gayrettepe'de Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs cezalandırıldı - Son Dakika

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