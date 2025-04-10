Gaz Koku Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

Apartmanı gaz kokusu sardı, bina tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanı saran gaz kokusu sebebiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Olay, Atalar Ata Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Binayı saran gaz kokusu sebebiyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada oturan tüm vatandaşları tahliye ederek güvenli bölgeye yönlendirdi. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kilitli olan dairenin anahtarı bina sahibinden temin edildi. İtfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından dairede yapılan kontrollerde gaz kaçağına rastlanmadı. Henüz kaynağı belirlenemeyen bir koku olduğu tespit edildi. Tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine bina sakinleri evlerine geri döndü.

Ekipler kontrollerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.