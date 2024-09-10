Can Ataklı'ya 3 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Can Ataklı'ya 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın davasında savcılık, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma sırasında açıklanan mütalaada Ataklı'nın ifadelerinin kışkırtıcı olduğu ve kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu belirtildi. Mahkeme, sanık tarafına savunma yapabilmesi için zaman tanıyarak duruşmayı erteledi.

10.09.2024 15:06
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Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik 25 Aralık 2023'de sosyal medyada paylaşılan videoda söylediği sözler nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı'nın avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ali Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı da katıldı.

Sarf ettiği sözlerin kışkırtıcı davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiğini, sözlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ve grup tarafından, yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu,, tahrik edilenler nazarında endişeye sebep olacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

3 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada sanık Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Ataklı'nın avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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