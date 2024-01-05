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Gazeteci Fatih Altaylı'nın Savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı'nın Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Altaylı ifadesinde, 'Arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı' dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı\'nın Savcılık ifadesi ortaya çıktı
05.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:53
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya adli kontrol tedbiri talebi

İSTANBUL - Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa verdiği ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Altaylı'ya adli kontrol talebi

Burada Savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Fatih Altaylı'nın Savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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