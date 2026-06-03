Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti
03.06.2026 11:55
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Reha Muhtar, tedavi gördüğü Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Reha Muhtar'ın vefatıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Gazeteci Reha Muhtar, bugün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar'ın vefatıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Reha Muhtar, 3. Sayfa, Hastane, Magazin, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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