Gazeteciye Saldırı: 2 Yıl 10 Ay Hapis

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Kayseri'de, gazeteci Azim Deniz'i aracına bindiği sırada tabancayla yaralayan şahıs yargılandığı davada 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.T. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı sanık A.T.'nin 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.T.'yi 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Gazeteci Azim Deniz'e evinden çıktığı esnada silahla ateş açıldı. Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.'yi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olay sonrası hazırlanan iddianamede sanık A.T.'nin 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan cezalandırılması talep edildi. - KAYSERİ