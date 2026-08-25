Gazi Serdar Çetkin Mevlidle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Serdar Çetkin Mevlidle Anıldı

Gazi Serdar Çetkin Mevlidle Anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Gazi Serdar Çetkin’in vefatının seneyi devriyesi dolayısıyla düzenlenen Mevlid programında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Gazi Serdar Çetkin'in vefatının seneyi devriyesi dolayısıyla düzenlenen Mevlid programında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Gazi Serdar Çetkin, vefatının seneyi devriyesinde düzenlenen Mevlid programında dualarla anıldı. Rüstempaşa Camii'nde gerçekleştirilen programda şehitler, Gazi Çetkin ve ebediyete irtihal eden tüm gaziler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Protokol ve ailesi yalnız bırakmadı

Mevlid programına, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Gazi Serdar Çetkin'in ailesi ve yakınları katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve gaziler başta olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Gazi Çetkin, vefatının yıl dönümünde ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından dualarla yad edildi.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazi Serdar Çetkin Mevlidle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 14:55:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gazi Serdar Çetkin Mevlidle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement