Gaziantep İslahiye'de Orman Yangını: 5 Dönüm Meşelik Orman Zarar Gördü - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de Orman Yangını: 5 Dönüm Meşelik Orman Zarar Gördü

Gaziantep İslahiye\'de Orman Yangını: 5 Dönüm Meşelik Orman Zarar Gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönümlük meşelik orman zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

30.06.2024 10:20  Güncelleme: 10:24
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönümlük meşelik orman zarar gördü.

İslahiye'ye bağlı Çerçili Mahallesi, Tepebaşı mevkiinde henüz sebebi bilinmeyen yangında, yaklaşık 5 dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arazöz, 3 itfaiye, 1 su nakil aracı ve ilk müdahale aracı ile 14 kişilik söndürme ekibinin erken müdahalesi ve toplamda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Söndürme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. İslahiye Orman İşletme Şefliği ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep İslahiye'de Orman Yangını: 5 Dönüm Meşelik Orman Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de Orman Yangını: 5 Dönüm Meşelik Orman Zarar Gördü - Son Dakika
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