Gaziantep-Kilis Karayolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep-Kilis Karayolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.06.2024 18:07
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Gaziantep- Kilis karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde bulunan Zeytinli Mahallesi civarlarında meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki sürücü Muzaffer Doğan ve yanında bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yandan yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep-Kilis Karayolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep-Kilis Karayolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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