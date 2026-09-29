Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanırken ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Kocaeli ve Nevşehir illerinde şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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