Gaziantep Nizip\'te 16 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesindeki çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan yaklaşık 5 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.G. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.