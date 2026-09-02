Gaziantep Nizip'te Atık Yağ Tesisi Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te Atık Yağ Tesisi Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

Gaziantep Nizip\'te Atık Yağ Tesisi Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bir atık yağ tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın iş yerini sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde atık yağ tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Nizip'e bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir atık yağ tesisinde çıktı. İddiaya göre, tesiste bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın iş yerini sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, yoğun dumana neden olan yangına müdahale etmeye başladı.

Yaralananın olmadığı olayda ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Gaziantep, 3. Sayfa, Nizip, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Nizip'te Atık Yağ Tesisi Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor - Son Dakika

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