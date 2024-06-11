Gaziantep Nizip'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını gece geç saatlerde kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı bağlı Keklik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 arama kurtarma personeli, 1 kurtarma aracı, 15 yangın söndürme personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 11 yangın söndürme personeli, 2 arasöz 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda 112 sağlık ekibi ile müdahale edildi. Büyüyen yangının çevrede bulunan ve yeni yapıldığı söylenen TOKİ evlerine sıçramadan gece geç saatlerde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. - GAZİANTEP