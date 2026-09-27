Gaziantep Nurdağı\'nda yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, 5 ölü, 13 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.