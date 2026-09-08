Gaziantep otoyolunda dronlu denetimde 881 araca ceza, 34 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda yapılan dron destekli trafik denetimlerinde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 881 araca cezai işlem uygulandı, 34 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesinde otoyolda trafik denetimleri yapıldı. Ağustos ayı içerisinde icra edilen dron destekli radar denetim faaliyetleri kapsamında 57 bin 815 araç ile 23 bin 888 şahıs sorgulandı. Denetimlerde yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde durmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi maddeleri ihlal ettiği tespit edilen 881 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 34 araç trafikten men edilirken 3 sürücünün ehliyeti ise geri alındı.