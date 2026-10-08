Gaziantep Şahinbey\'de 16 yaşındaki çocuk, iddiaya göre bıçaklanıp hastanede öldü

Gaziantep'te tartıştığı çocuklar tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki M.S., bilinmeyen bir nedenle 2 çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri öğrenilemeyen çocuklar tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan M.S. ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.