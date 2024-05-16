Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu\'nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 tır çarpıştıktan sonra biri köprüden aşağı uçtu. Kazada tırda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

16.05.2024 11:28
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Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nda çarpışan 2 tırdan biri kontrolden çıkararak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada tırda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akgül idaresindeki 02 ABV 893 plakalı tır, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir tırla çarpıştıktan sonra savrularak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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