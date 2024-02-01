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Gaziantep Tapu Müdürlüğü'nde yangın çıktı

Gaziantep'te, Şahinbey Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının teras katındaki misafirhane ve yemekhanenin bulunduğu katta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

01.02.2024 13:42
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Gaziantep Tapu Müdürlüğü'nde yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 5 katlı Şahinbey Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının teras katındaki misafirhane ve yemekhanenin bulunduğu katta yangın çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının çatı katında bulunan misafirhane ve yemekhane katında meydana geldi. Misafirhane ve yemekhanenin bulunduğu kattan alev ve dumanlar yükseldiğini gören görevliler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 katlı binanın teras katındaki yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yarım saatlik soğutma çalışmasının ardından yapılan kontrolde yangının, neden çıktığı ise araştırılıyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Tapu Müdürlüğü\'nde yangın çıktı
Kaynak: İHA

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