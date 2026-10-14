Gaziantep\'te 11 yıl 8 ay ve 11 yıl 4 ay cezası olan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karkamış ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.T. isimli şahıs ile Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.