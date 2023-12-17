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Gaziantep'te 12 Bisiklet Çalma Olayıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 12 Bisiklet Çalma Olayıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 12 adet bisiklet çalma olayıyla ilgili yaptıkları çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep\'te 12 Bisiklet Çalma Olayıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı
17.12.2023 - 13:51,
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Gaziantep'te 12 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bisiklet çalınma olayıyla ilgili yaptığı çalışmada 12 adet çalıntı bisiklet olayı ile ilgili 3 şüpheli şahsı yakaladı.

Araştırmalarda yakalanan şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 12 Bisiklet Çalma Olayıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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