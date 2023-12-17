Gaziantep\'te 12 Bisiklet Çalma Olayıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te 12 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bisiklet çalınma olayıyla ilgili yaptığı çalışmada 12 adet çalıntı bisiklet olayı ile ilgili 3 şüpheli şahsı yakaladı.
Araştırmalarda yakalanan şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
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