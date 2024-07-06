Gaziantep'te 15 Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep\'te 15 Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haziran ayı boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 15 ayrı hırsızlık olayında suçüstü yakalanan 23 şüpheliden 2'sini tutukladı. Diğer şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi.

06.07.2024 17:10
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Gaziantep'te son 1 ay içerisinde 15 ayrı hırsızlık olayında suçüstü yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Haziran ayı içerinde Şahinbey, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda önleyici kolluk devriyesi esnasında 15 ayrı hırsızlık olayında 23 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 21 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 15 Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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