Gaziantep\'te 17 Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep'te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptığı ve banka hesaplarında 57 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen 17 şüpheli, özel hareket destekli operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Özel harekat ve dron destekli operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konulurken bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahısların banka hesaplarında 57 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.