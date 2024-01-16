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Gaziantep'te 191 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 191 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, asayiş suçları ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 191 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda 68 ruhsatsız tüfek, 65 ruhsatsız tabanca, 47 kurusıkı tabanca ve 942 fişek ele geçirildi. Ayrıca 232 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, asayiş suçlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

Gaziantep\'te 191 Şüpheli Tutuklandı
16.01.2024 - 10:27,
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 191 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 1-15 Ocak 2024 tarihleri arasında asayiş suçları ile mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 68 adet ruhsatsız tüfek, 65 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet kurusıkı tabanca ve 942 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 232 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Operasyonda yakalanan 2 bin 71 şüpheliden 191'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, asayiş suçlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 191 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 191 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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