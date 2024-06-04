Gaziantep'te 2,67 milyon TL değerinde sahte terlik ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2,67 milyon TL değerinde sahte terlik ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda, 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

04.06.2024 09:45
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama, takip ve istihbari çalışmalar sonucu icra edilen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik ile 2 adet metal marka basma kalıbı ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.E. ve İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2,67 milyon TL değerinde sahte terlik ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2,67 milyon TL değerinde sahte terlik ele geçirildi - Son Dakika
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