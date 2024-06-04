Gaziantep'te 2,67 milyon TL değerinde sahte terlik ele geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama, takip ve istihbari çalışmalar sonucu icra edilen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik ile 2 adet metal marka basma kalıbı ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.E. ve İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP