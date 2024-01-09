Gaziantep\'te 2006 yılında işlenen cinayetten aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 2006 yılında işlediği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli makamların koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 2006 yılında gerçekleştirdiği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan H.T. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan zanlı, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP