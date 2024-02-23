Gaziantep'te 206 Aranan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te 206 Aranan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep\'te 206 Aranan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 'çember' operasyonları sonucunda, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

23.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 'çember' operasyonları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-22 Şubat 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma, ruhsatsız silah taşıma, tehdit, silah kaçakçılığı, vergi usul kanuna muhalefet, cinsel, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adam öldürme, mala zarar verme ve nafaka hükümlerine uymama gibi çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahısların hepsi tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Narkotik, Güvenlik, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 206 Aranan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 206 Aranan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement