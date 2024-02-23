Gaziantep\'te 206 Aranan Şahıs Tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 'çember' operasyonları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-22 Şubat 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma, ruhsatsız silah taşıma, tehdit, silah kaçakçılığı, vergi usul kanuna muhalefet, cinsel, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adam öldürme, mala zarar verme ve nafaka hükümlerine uymama gibi çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahısların hepsi tutuklandı. - GAZİANTEP