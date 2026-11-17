Gaziantep'te 21 kişiyi 7 milyon 220 bin 504 TL dolandıran 22 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te telefon ve ev eşyası satışı ile icra dosyası kapatma vaadiyle Ekim ayında 21 vatandaştan 7 milyon 220 bin 504 TL toplandığı belirlendi; 65 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 22'si tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gaziantep'te 21 vatandaşı toplam 7 milyon 220 bin TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 22 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ekim ayı içerisinde 21 vatandaşı toplam 7 milyon 220 bin 504 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 65 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.
Şüpheli şahıslardan 22'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, 43 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
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