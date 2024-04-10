Gaziantep'te 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çember operasyonu kapsamında, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan M.G. isimli şahıs, Şehitkamil İlçesi'nde bir bağ evinde gizlendiği adreste düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.
M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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