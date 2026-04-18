Gaziantep\'te 3 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te jandarmanın bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde A.K. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İşyerindeki aramalarda piyasa değeri 3 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 822 adet kablosuz kulaklık, 351 adet oyun kolu, 307 adet oyun konsolu, 293 adet kablolu kulaklık, 287 adet el feneri, 209 adet müzik çalar, 173 adet akıllı kol saati, 42 adet güvenlik kamerası, 35 adet araç içi kamera kayıt cihazı, 30 adet masaj aleti, 70 adet araç içi süpürgesi, 5 adet taşınabilir ses sistemi ve 3 adet dron ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP