Gaziantep\'te Mutfak Araçlarında 400 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te yurt dışına gönderilmek üzere sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin adet Captagon hap ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

MİT Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına çıkarılmak istendiği belirlenen uyuşturucunun, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlendiği tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araçların içerisine gizlenmiş 400 bin adet Captagon hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.