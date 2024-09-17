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Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Jandarmadan 13 timle huzur-güven uygulaması

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince 13 timin katıldığı huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde huzur-güven uygulaması yapıldı. Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla yapılan huzur-güven uygulamasına toplam 13 tim katıldı. Uygulama esnasında 22 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler yapılırken M.H.T. isimli şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 850 gram skunk, 500 kilogram kaçak tütün, 250 gram kubar esrar, 45 adet uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 48 adet nakil belgesiz küçükbaş hayvan ve 2 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirilirken 144 bin 902 TL idari para cezası kesildi.