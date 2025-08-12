Gaziantep'te 52 Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep'te, son bir ayda siber dolandırıcılık yöntemiyle 52 vatandaşı 109 milyon 265 bin TL dolandıran 52 şüpheliyi jandarma yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Temmuz ayında yapılan çalışmalar neticesinde, para karşılığında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak ve Kullanmak' suretiyle hesap açmak için eleman temin eden, hesap açtıran, açılan hesapların dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere başka şahıslara maddi kazanç karşılığında devreden, internet sitelerinde sahte araç satış ilanları, telefon ilanları, çeşitli ev eşyaları satış ilanları veren ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 52 vatandaşı toplam 109 milyon 265 bin 952 TL para toplayarak dolandıran 58 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda banka hesaplarında bulunan suç geliri paralara, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 58 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP